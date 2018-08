Benzineprijs Venezuela: 3 miljoen liter voor een euro Erik Kouwenhoven

19 augustus 2018

08u29

Bron: AD.nl 0 Economie Voor één hele euro koop je in Venezuela 3.022.601 liter benzine. Wil je benzine met octaangetal 95, dan krijg je 503.766 liter voor je euro. De oorzaak? Hyperinflatie.

Ja, er zit veel olie in de grond in Venezuela – alleen Saoedi-Arabië schijnt nog net iets meer te hebben. Maar dat rechtvaardigt nog niet de lage prijs van de benzine in dat land. De werkelijke oorzaak zit 'm volgens Topgear.nl in de inflatie.

Als je 6 bolivar door de gemiddelde wisselkoers-calculator gooit, komt er simpelweg 0,0 euro uit. De munt daalde zo hard in waarde dat je nu 3,5 miljoen bolivar krijgt voor 1 dollar. Een kopje koffie kost in Venezuela meer dan één miljoen. Meedoen aan 'Miljonair' op VTM loont dan ook voor geen meter.

De oorzaak zit 'm in de hyperinflatie. Het is zelfs zo erg dat de regering van Venezolaanse president Nicolás Maduro besloten heeft simpelweg nullen te schrappen. Een busritje van 40.000 bolivar wordt nu gewoon opgeschreven als 0,4 bolivar. Nu alleen nog even die benzine hier zien te krijgen.