Benzine-oorlog in Frankrijk woedt voort: “Acties zijn totaal ontspoord”. Ook in Wallonië houden ‘gele hesjes’ stand Wilko Voordouw HA

21 november 2018

18u22

Bron: AD.nl, VTM NIEUWS 0 Economie Op tientallen plaatsen in Frankrijk gaan de acties van de ‘gele hesjes', die demonstreren tegen de in hun ogen te hoge brandstofprijzen, nog altijd door. Vandaag werden benzinedepots en diverse wegen geblokkeerd. De speldenprikken vormen de aanloop naar een tweede grote actiedag, komende zaterdag in heel Frankrijk. Ook in ons land laten demonstranten al zes dagen van zich horen.

Nog zo'n 10.000 ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) waren vandaag volgens de Franse politie in het land actief. Op Corsica maakte de mobiele eenheid met veel geweld een eind aan de blokkade van de olieraffinaderij van Lucciana. Ook trad de oproerpolitie op toen demonstranten de autosnelweg A10 (Bordeaux-Parijs) bij Virsac willen blokkeren.

Volgens autosnelwegbedrijf Vinci vonden er verder acties plaats op de snelwegen A7, A8, A9, A11, A28, A62 en A71. Dat varieert van gedeeltelijke blokkades tot langzaam-aan-acties. Meestal treedt de politie op als het verkeer volledig vast komt te staan.



Op het eiland La Réunion blijft de situatie ronduit gespannen. Er waren rellen, complete wegen op het eiland in de Stille Oceaan waren geblokkeerd en werden winkels geplunderd. In totaal raakten alleen afgelopen nacht zestien agenten gewond. Een politieman verloor een hand toen een granaat in zijn voertuig onverwacht ontplofte.

Afgelopen zaterdag begonnen de acties van de gele hesjes. Er kwamen zo’n 290.000 mensen in actie tegen de hoge benzineprijzen, en tegen de hoge belastingdruk in het algemeen. Er waren zaterdag ruim 2.000 blokkades in heel het land. Bij de acties vielen tot nu toe twee dodelijke slachtoffers en raakten in totaal zo’n 650 mensen gewond. Er werden al circa 650 arrestaties verricht, 500 verdachten zitten nog altijd in de cel.

De acties, die niet centraal geleid worden, maar opgezet zijn door lokale comité's, al dan niet gesteund door politieke partijen als Les Républicains (conservatief), Rassemblement national (extreem-rechts) of extreem-links (La France Insoumise), kennen een grillig karakter. Wat ze allemaal gemeen hebben: een intense afkeer van de politiek van president Emmanuel Macron. Die heeft besloten om de accijnzen op brandstof fors te verhogen, om de Fransen zodoende te verleiden om milieuvriendelijkere keuzes te maken, bijvoorbeeld door de oude diesel in te ruilen voor een schonere auto. Naast politieke partijen sluiten nu ook de vakbonden zich aan bij de acties.

Na het succes van afgelopen zaterdag, en het uitblijven van een reactie van de kant van Macron en zijn regeringsploeg, is beslist om komende zaterdag opnieuw uit te roepen tot blokkadedag.

Enorme gevolgen

Het gevolg voor het bedrijfsleven is intussen enorm. Supermarktketen Auchan spreekt van een omzetverlies van “enkele tientallen procenten”. En de autofabriek van PSA (Peugeot en Citroën) in het oost-Franse Sochaux moet enkele montagelijnen sluiten omdat enkele tientallen vrachtwagens met onderdelen muurvast staan. Dat geldt ook voor veel andere vrachtwagens.

Toch valt op hoe weinig de Franse regering onderneemt. President Emmanuel Macron heeft nog nauwelijks gesproken over de acties. Hij reist door heel Europa, maar doet alsof er in eigen land niets aan de hand is. Hooguit roept hij op tot “dialoog, om tot een oplossing te komen”.

Het brandstofproces kwam gisteren wel ter sprake tijdens een debat aan de Université catholique de Louvain (UCL), waar Macron en premier Charles Michel aan deelnamen. Toen een student Macron voor de voeten wierp dat hij te veel naar de pijpen van de olielobby danst, antwoordde die: “Dat ik beïnvloed word door lobbyisten, is manifest onjuist. Wie dat zegt, liegt. We moeten mensen begeleiden om de mentaliteit te veranderen. Ik geloof in dat nieuwe model, maar dat zal voor niemand makkelijk zijn.”

De klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bedshow, maar vindt ook hier in Frankrijk plaats. Niets doen is geen optie Christophe Castaner, minister van Binnenlandse Zaken

“Totale ontsporing”

Een van Macrons vertrouwelingen, minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, meent intussen dat er sprake is van een “totale ontsporing” en een “radicalisering” van de acties. Hij heeft al aangekondigd dat een geplande blokkade, zaterdag op de Place de la Concorde in Parijs “in geen enkel geval” door kan gaan. Tot nu toe hebben via Facebook zich al ruim 30.000 mensen aangemeld voor zo'n actie, terwijl ruim 200.000 mensen geïnteresseerd zeggen te zijn.

Minister van Milieu François de Rugy houdt vast aan zijn maatregelen. “Nog maar enkele maanden geleden waren er dramatische overstromingen in het zuiden, nadat in drie dagen tijd de hoeveelheid regen was gevallen die normaal in drie maanden valt. De klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bedshow, maar vindt ook hier in Frankrijk plaats. Niets doen is geen optie.”

Ook in ons land wordt er geprotesteerd tegen de hoge brandstofprijzen. Al bijna een week worden er in Wallonië acties gehouden en blokkades opgetrokken. Het protest verloopt vaak erg woelig. Zo heeft een groep mannen met een kap over het hoofd afgelopen nacht in Feluy (Henegouwen) vrachtwagens geplunderd en de politie bekogeld toen die ter plaatse kwam.

De demonstranten in ons land kaarten niet alleen de te hoge brandstofprijzen aan. Ze hebben ook moeilijkheden om andere rekeningen, zoals elektriciteit en water, te betalen.

