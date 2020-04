Benzine en huisbrandolie zaterdag weer wat duurder WDw

24 april 2020

10u54

Bron: Belga 2 Economie Benzine en huisbrandolie worden zaterdag weer wat duurder. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie vrijdag.

Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs met 3 eurocent tot 1,187 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) is dat een stijging met 2,9 eurocent tot 1,271 euro per liter.

De maximumprijs voor huisbrandolie stijgt met 1,91 eurocent per liter bij bestellingen van meer dan 2.000 liter, tot 0,3419 euro per liter.

De prijsverhogingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.

Lees ook: Corona verslindt onze economie: miljarden stromen aan lopende band weg (+)