Benzine-auto van Mitsubishi stoot minder uit dan Tesla: zijn elektrische wagens wel zo groen als we denken?

14u22

Bron: The Financial Times 224 AP Een Tesla Model S in de showroom, aangeprezen als 'zero emissions'. Economie De kleine benzinewagen Mitsubishi Mirage stoot, over zijn hele levenscyclus gemeten, minder CO2 uit dan een elektrische auto van Tesla. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat vraagtekens plaatst bij het groene image van elektrische luxewagens. Dat schrijft The Financial Times.

Het is de vraag die beleidsmakers en mobiliteitsexperten al langer bezighoudt: doet de overheid er in de strijd tegen het klimaat goed aan hybride en eletrische auto's te stimuleren, ook al gaat het soms om zware terreinvoertuigen of luxewagens, terwijl kleine zuinige benzinewagens veel minder of geen subsidies krijgen?

Het MIT heeft nu geprobeerd een allesomvattend antwoord op die vraag te geven. Het gerenommeerde instituut berekende voor drie modellen - de elektrische Tesla Model S P100D, de BMW 750 i xDrive en de Mitsubishi Mirage CVT - de volledige uitstoot van broeikasgassen tijdens de levenscyclus van de auto. Dat wil zeggen: van productie over het gebruik tot de recyclage.

reuters Een Mitsubishi Mirage.

Tesla niet op 1

De resultaten van de zware BMW zijn weinig verrassend: de Duitse luxewagen scoort het slechtst, met een equivalent van 103.851 kilogram CO2 na een levensduur va 270.000 kilometer, of 385 gram CO2 per kilometer.

Tesla echter komt ondanks zijn groene imago van een volledig elektrische auto en ondanks de marketingslogan van 'zero emission' niet als beste auto uit de bus. De auto heeft in alle drie de fases - productie, gebruik en recyclage - een grotere voetafdruk dan de kleine Mitsubishi, die als benzinewagen helemaal geen imago van 'groene auto' heeft.

De Tesla stoot na 270.000 kilometer een equivalent van 61.115 kilogram CO2 uit, of 226 gram per kilometer. De benzinewagen van Mitsubishi daarentegen stoot na evenveel kilometer 'maar' 51.891 kilogram CO2 uit of 192 gram per kilometer.

Lithiumbatterijen

Dat Tesla slechter scoort dan de kleine benzinewagen, komt vooral door het materiaal waarmee de auto is gemaakt en uitgerust, zoals de lithiumbatterijen. Die vergen bijvoorbeeld heel veel energie bij de productie. Maar toch is het mogelijk dat de minder vervuilende Mitsubishi over minder dan vijftien jaar al gebannen wordt uit verschillende steden, terwijl de Tesla net gestimuleerd wordt.

De studie erkent wel dat Tesla het fors beter doet wanneer er vergeleken zou worden met auto's van dezelfde grootte op fossiele brandstoffen.

Subsidiepolitiek herzien

Toch vallen er vragen te stellen bij de huidige subsidies die overheden geven om de vaak nog erg dure en grote elektrische wagens te kunnen kopen. Het aandeel volledig elektrische wagens stijgt in de Europese Unie dan ook jaar na jaar. The Financial Times pleit alvast voor een herziening van de huidige subsidiepolitiek, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de ecologische voetafdruk tijdens het rijden, maar ook tijdens de productie. "Vanuit een overheidsstandpunt zijn alle elektrische voertuigen even groen, of ze nu groot of klein zijn, efficiënt of vervuilend worden geproduceerd, of aangedreveven door elektriciteit die opgewerkt wordt door zonne-energie of door kolen."

Ook de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie kwam vorig jaar al tot een vergelijkbare conclusie: "Grotere elektrische voertuigen kunnen een hogere broeikasgasuitstoot hebben dan kleinere conventionele voertuigen, wanneer naar de hele levenscyclus gekregen wordt."

Net vandaag komt de Europese Commissie met een voorstel om de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met 30 procent in te perken.