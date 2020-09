Benzine al ruim 20 procent duurder dan eind maart Redactie

22 september 2020

14u32

Bron: Belga 0 Economie De maximumprijs die Belgische pomphouders mogen aanrekenen voor benzine, stijgt morgen naar 1,39 euro (+2 cent) voor een liter 95 E10, en naar 1,421 euro (+1,9 cent) voor een liter Benzine 98 E5. Dat meldt de FOD Economie.

De officiële prijzen voor brandstof hangen af van schommelingen van de prijzen voor olie en/of biocomponenten op de internationale markten.

Door de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië waren de olieprijzen eind maart drastisch gedaald. Benzine 95 mocht toen in België maximaal 1,142 euro per liter kosten. Sindsdien is die maximumprijs al met 21,7 procent gestegen. Toch blijft benzine nog steeds goedkoper dan in de periode voor de coronacrisis.