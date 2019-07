Benetton-familie dan toch betrokken bij redding Alitalia LH

16 juli 2019

13u16

Bron: Belga 0 Economie De Benetton-familie is samen met Delta Air Lines betrokken bij de redding van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben de Italiaanse spoorwegen, Ferrovie dello Stato (FS), officieel bekendgemaakt.

De Italiaanse regering was al lange tijd bezig investeerders te zoeken die het bankroete Alitalia overeind moeten houden. Het staatsbedrijf Ferrovie dello Stato (FS) zegde eind vorig jaar toe om een belang te nemen in Alitalia, maar wel op voorwaarde dat er nog andere partners zouden toetreden.



Intussen toonden de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta, de familie Benetton, de Italiaanse holding Toto, de voorzitter van voetbalclub Lazio Roma en de Braziliaanse ondernemer German Efromovich interesse.

De eerste twee zijn nu uitverkoren. Samen met FS nemen zij een minderheidsbelang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. De Italiaanse overheid blijft meerderheidsaandeelhouder van Alitalia.



Atlantia zou 300 miljoen euro injecteren. Dat het tolbedrijf van de familie Benetton mag deelnemen, is opmerkelijk, want onder meer de partij Vijfsterrenbeweging verwijt het bedrijf mismanagement bij de instorting van de snelwegbrug bij Genua afgelopen zomer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.



De nieuwe eigenaars gaan nu een industrieel plan uitwerken voor de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Dat zou maanden kunnen duren. Alitalia stapelt sinds 2002 de verliezen op en kon enkel dankzij 900 miljoen euro aan staatsleningen overeind blijven.

Lees ook: Nieuw uitstel voor overname Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia