Beloning topman Shell verdubbelt tot ruim 20 miljoen euro mvdb

14 maart 2019

13u02

Bron: AD.nl 0 Economie De beloning van Shell-topman Ben van Beurden is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De baas van de olie- en gasreus ontving ruim 20 miljoen euro aan salaris, bonussen en aandelen in 2018. Een jaar geleden was dat nog een kleine 9 miljoen euro, leert het jaarverslag.

Het gaat voornamelijk om hogere uitbetalingen in aandelen die zijn gekoppeld aan de langetermijnprestaties van Shell. Van Beurden kreeg daarvoor nu 15 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro een jaar eerder. Zijn jaarsalaris steeg met ruim 2 procent naar bijna 1,6 miljoen euro. Daarnaast kreeg hij nog een bonuspakket van 3 miljoen euro, evenveel als in 2017.

De beloning van Van Beurden en andere topbestuurders van Shell is vanaf dit jaar voor het eerst ook gekoppeld aan harde klimaatdoelstellingen voor de korte termijn. Het energiebedrijf wil in 2021 een 2 tot 3 procent lagere CO2-uitstoot behalen, vergeleken met het niveau van 2016. Voor de lange termijn heeft Shell geen harde doelstellingen. De ambitie is om de CO2-uitstoot van de energieproducten te halveren in 2050.