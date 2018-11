Belgische winkels verliezen 5,5 miljard aan buitenlandse onlinewinkels, goed voor 30.000 verloren jobs LVA

17 november 2018

04u58

Bron: Belga 0 Economie De Belgische winkelketens verliezen steeds meer terrein aan buitenlandse onlinewinkels, zoals Zalando, Coolblue of Bol.com. Dat blijkt uit een onderzoek van sectorfederatie Comeos, waarover De Tijd zaterdag bericht.

In 2017 gingen de Belgen voor 8 miljard euro shoppen in het buitenland. 5,5 miljard daarvan spendeerden ze in buitenlandse webshops, terwijl dat in 2012 nog maar een half miljard was. Het verlies aan omzet komt overeen met 30.000 verloren jobs, berekende de sectorfederatie.

Vorig jaar lag de verkoop van Belgische winkelketens lager dan in het crisisjaar 2008, terwijl de koopkracht van de Belgen er 1,5 procent op vooruitging. Maar de omzetten van de retailers in onze buurlanden stegen wel, zowel fysiek als online, mede door de betere conjunctuur.

In België zagen vooral de kleding- en de voedingverkoop (supermarkten) hun omzet de voorbije kwartalen dalen. Het fenomeen heeft volgens Dominique Michel, CEO van Comeos, grotendeels te maken met de onderontwikkelde e-commerce in ons land. "Nederlandse webshops eten ons de kaas van het brood. Jaren geleden al hebben ze volop .be- domeinnamen gekocht. Dat voelen we nu."

Ook retailspecialist Gino Van Ossel en ondernemers uit de sector geven de achterstand tegenover Nederland en Duitsland toe.