Belgische voedingssector lonkt naar Alibaba LH

13 november 2019

16u50

Bron: Belga 0 Economie De Belgische voedingssector wil de export naar China aanzwengelen met de verkoop via de Chinese e-commerce. Tijdens de nakende prinselijke handelsmissie naar de Aziatische handelsgrootmacht staan dan ook ontmoetingen op de agenda met bijvoorbeeld de mensen van e-commercereus Alibaba. Dat meldt voedingsfederatie Fevia.

China is een belangrijke exportbestemming voor de Belgische bieren, chocolade en koekjes, maar ook voor zuivel en diepvriesaardappelproducten. Het land is de op een na grootste exportmarkt voor de sector, na de Verenigde Staten.



"Het gaat hard voor Belgische voeding en dranken op de Chinese markt. Op vier jaar tijd verdubbelde de omzet uit de export tot 226 miljoen euro in 2018", zegt Fevia CEO Bart Buysse in een persbericht. "We willen nu nagaan of de platformen van e-commercegiganten als Alibaba Group en JD.com geschikte kanalen zijn om onze Belgische voeding en dranken nog beter tot bij de Chinese consument te krijgen.”



Naast Alibaba Group, bekend van handelsplatformen als alibaba.com of aliexpress.com, zal de voedingssector ook de mensen van concurrent JD.com en van logistiek dienstverlener ZIH ontmoeten. De export naar China moet alleszins in de toekomst profiteren van de logistieke hub die Alibaba Group bouwt op de luchthaven van Luik.

Dit weekend vertrekt de handelsmissie onder leiding van prinses Astrid naar China.