Belgische visvangst flink gedaald mvdb

16 juli 2019

14u39

Bron: Belga 0 Economie De hoeveelheid vis die in 2018 werd aangevoerd in de Belgische havens is vorig jaar met 11 procent gedaald tot 14.766 ton. Het gaat om het laagste aantal in zeker vijftien jaar. Dat blijkt uit de landbouwcijfers die Statbel, de Belgische dienst voor statistiek, vandaag publiceerde.

De daling heeft vooral betrekking op tong (-6,6 procent ten opzichte van 2017), kabeljauw (-10,3 procent) en schol (-16 procent). Bij de rog is er sprake van een status quo (-0,1 procent). De vangst van de garnalen is dan weer fors gestegen (+143 procent).



De gevangen vis was goed voor een waarde van in totaal 62,6 miljoen euro, het laagste cijfer sinds 2013. In vergelijking met 2017 gaat het om een achteruitgang met bijna 7 procent.



De productie van rundvlees en varkens is dan weer redelijk stabiel gebleven, zo meldt Statbel nog. Bij het pluimvee ligt het aantal geslachte dieren slechts 0,3 procent lager dan in het recordjaar 2016. Uit de gegevens van Statbel blijkt voorts dat de opgang van de biologische landbouw in België ook in 2018 nog is voortgezet. Op tien jaar tijd is het aantal landbouwbedrijven toegenomen met een factor 2,5. Het aantal dieren in de biologische sector is in dezelfde periode verdrievoudigd. In 2018 bedroeg het aandeel van de landbouw in de Belgische economie 0,63 procent.