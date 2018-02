Belgische topmanagers in open brief: "Cruciaal dat Brussels Airlines in Brussel verankerd blijft" mvdb

04 februari 2018

19u16

Bron: Belga 4 Economie Een vijftigtal Belgische topmanagers pleit voor een sterk, in Brussel verankerd Brussels Airlines. Ze doen dat in een open brief. De vluchten die Brussels Airlines uitvoert naar de rest van de wereld "zijn van strategisch belang", luidt het. De brief is onder meer ondertekend door Bert De Graeve (Bekaert, Telenet), Michèle Sioen (Sioen), Herman Daems (BNP Paribas Fortis) en Axel Miller (D'Ieteren).

De brief is ondertekend door onder meer toplui van Belfius, BNP Paribas, Deme, Bekaert, Pairi Daiza, EDF Luminus, Infrabel en Solvay. Ze pleiten ervoor dat Brussels Airlines "een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij blijft, die tegemoet komt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt". De managers vinden het cruciaal dat Brussels Airlines de hub in Brussel en zijn vluchtennetwerk verder kan ontwikkelen.

Het initiatief voor de brief komt van het communicatiebureau Akkanto. "We vonden dat we iets moesten doen na de krantenberichten. We werken niet voor Brussels Airlines, maar wel voor veel van de CEO's die hebben ondertekend", klinkt het daar. In geen tijd verzamelde het bureau tientallen handtekeningen. "Er hebben zich zelfs mensen spontaan gemeld om de brief te ondertekenen."



Morgen is een belangrijke dag voor Brussels Airlines. In Frankfurt vindt om 13.00 uur een vergadering van de raad van bestuur plaats van SN Airholding, de holding boven de luchtvaartmaatschappij. Verschillende media hebben de voorbije dagen gemeld dat de posities van CEO Bernard Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker onder druk staan.

Eurowings

Gustin verdedigt het huidige model van de maatschappij, waarbij goedkopere Europese vluchten gecombineerd worden met langeafstandsvluchten naar onder meer Afrika. Lufthansa, sinds vorig jaar voor 100 procent eigenaar van Brussels Airlines, wil de Belgische maatschappij echter inpassen in zijn lowcostproject Eurowings.

De speculatie maakt het personeel ongerust. Er verscheen al een internetpetitie om Gustin te steunen en de vakbonden dreigen met een staking. "De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken", verklaarde Filip Lemberechts van de liberale ACLVB. "Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond." Bij Brussels Airlines werken momenteel 3.500 mensen. De vrees bestaat dat er banen zullen sneuvelen als de plannen van Lufthansa worden doorgedrukt.

Dat de Duitsers hun gang kunnen gaan, is een gevolg van afspraken die werden gemaakt bij de verkoop vorig jaar van de resterende aandelen die nog in Belgische handen waren. Tot eind 2017 hadden de vier Belgische bestuurders bij SN Airholding een vetorecht, maar dat is nu vervallen. De vijf vertegenwoordigers van Lufthansa kunnen dus met een meerderheid hun wil doordrukken.

Davignon 'niet ongerust'

Etienne Davignon, voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines, verklaarde tegenover de RTBF dat hij "redenen heeft om niet tevreden te zijn", maar ook "niet ongerust" is.

"Ik ben niet ongerust over de geruchten die circuleren en ik ga er ook geen commentaar op geven. Het is geen ondernemingsraad waar verrassingen zullen worden aangekondigd, maar wel een raad van bestuur om te praten over het lot van Bernard Gustin en Jan De Raeymaeker. Daarna zullen we de vakbonden informeren", verklaarde hij.

Lees hier de integrale brief van de Belgische managers:

Vandaag is een belangrijke dag voor de toekomst van Brussels Airlines en de connectiviteit van ons land met Europa en de rest van de wereld. Deze connecties zijn van strategisch belang voor België, voor onze ondernemingen, groot en klein, om in staat te zijn onze goederen en diensten te exporteren, voor het toerisme en voor al onze landgenoten die het vliegtuig nemen om de wereld te verkennen.

Het is met dat strategisch belang voor ogen dat wij er vandaag voor pleiten dat Brussels Airlines een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij blijft, die tegemoet komt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt. Het is cruciaal dat Brussels Airlines, samen met haar vele partners, de hub in Brussel en het netwerk van vluchten naar Europa en de rest van de wereld verder kan ontwikkelen.

België en Brussel, hoofdstad van Europa, hebben deze connectiviteit nodig om competitief te kunnen blijven in een steeds verder globaliserende wereld waarin de concurrentie steeds sterker wordt.

• Edwin Botterman (Alken Maes)

• Marc Decorte en Olivier Willocx (BECI-UEB/VBO & Chamber of Commerce)

• Bert De Graeve (Bekaert, Telenet, Sibelco)

• Eric Evrard (Artexis)

• Philippe Haspeslagh (Ardo)

• Marc Raisière (Belfius)

• Herman Daems (BNP Paribas Fortis)

• Raymund Trost (CFE)

• Mattias Vanderschueren (Cortina Group)

• Alain Bernard (DEME)

• Gregoire Dallemagne (EDF Luminus)

• Muriel De Lathouwer, (EVS)

• Marnix Galle (Immobel)

• Luc Lallemand (Infrabel)

• Eric Domb (Paridaiza)

• Jean-Pierre Lutgen (IceWatch)

• Christophe Vandoorn (Korn Ferry)

• Olivier de Wasseige (UWE)

• Pieter Timmermans en Bernard Gillot (FEB)

• Gaetan Waucquez (Floridienne)

• Philippe Claessens (CEO FN Herstal)

• Eric Mestdagh (Mestdagh)

• Gregor Thissen (Scabal Group)

• Michèle Sioen (Sioen)

• Harold Boël (Sofina)

• Bernard Delvaux (Sonaca)

• Nicolas Boël (Solvay)

• Koen Hoffman (Value Square)

• Paul Kumpen (Voka)

• Bruno Venanzi

• Bruno Colmant (UCL, ULB, Vlerick)

• Johnny Thijs

• Baudouin Meunier

• François Blondel (KitoZyme)

• Duco Sickinghe (Fortino Capital)

• Philippe Vander Putten (Team Belgium)

• Pierre-Emmanuel van Hoorebeke (Van Hoorebeke)

• Paul Haelterman (Carlsberg Importers-Vasco-Tao-Hls)

• Paul Cornet de Ways-Ruart (AB Inbev)

• Gaétan Clermont (Eaglestone)

• Philippe Lammerant (Carthuplas)

• Nicolas Van Brandt (IDF)

• Pierre Macharis (VPK Packaging Group)

• Philippe Moorkens (Buromarket)

• Axel Miller (D’ieteren)

• Arnoud de Pret (AB Inbev)

• Olivier Chapelle (Recticel)