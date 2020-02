Belgische topman Heineken vertrekt na vijftien jaar: “Juiste moment voor een generatiewissel” SVM

11 februari 2020

19u30

Bron: Belga 0 Economie Jean-François van Boxmeer vertrekt in juni bij Heineken. Onze landgenoot stond sinds 2005 aan het hoofd van de Nederlandse bierbrouwer. Hij zal opgevolgd worden door de Nederlander Dolf van den Brink.

Van Boxmeer (58) werkt sinds 1984 bij Heineken, hij begon er als trainee. In 2001 trad hij toe tot het bestuur van de bierbrouwer en vier jaar later werd hij topman. "Ik voel dat het het juiste moment is voor een generatiewissel", klinkt het.

Heineken is in de jaren onder Van Boxmeer in omvang meer dan verdubbeld als gekeken wordt naar de omzet. De verkoop werd opgevoerd, maar daarnaast vonden ook een aantal grote overnames plaats.

Zo zette het bedrijf in 2012 een grote stap op de belangrijke Aziatische markt met de inlijving van Asia Pacific Breweries, het bedrijf achter het populaire Tiger-bier. Heineken heeft in België onder meer Maes, Grimbergen, Affligem en Mort Subite in de portefeuille.

Opvolger van den Brink werkt al meer dan twintig jaar voor Heineken. Hij leidt momenteel de afdeling Azië-Pacific.