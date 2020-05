Belgische supermarkten realiseerden half miljard euro meer omzet sinds lockdown kv

07 mei 2020

18u46

Bron: Belga 0 Economie De Belgische supermarkten hebben sinds de start van de lockdown midden maart een extra verkoop gerealiseerd van 506 miljoen euro. Dat schrijft het gespecialiseerde retailvakblad Gondola op basis van cijfers van marktonderzoekers Nielsen. Op jaarbasis gaat het om een groei met 10 procent.

Eén van de grote winnaars is de categorie alcohol, schrijft Gondola. In normale omstandigheden kopen veel Belgen die alcohol in het buitenland, maar door het sluiten van de grenzen schiet de verkoop in België met 13 procent de hoogte in. De grootste verliezer is de categorie 'health & beauty', waar gespecialiseerde winkels de deuren moesten sluiten, met een terugval van iets meer dan 90 procent tot gevolg.

De verkoop in supermarkten kon die krimp niet compenseren, maken de cijfers van Nielsen duidelijk: de groei bedraagt daar maar 20,1 procent. Ook de verkoop van schoonmaakproducten en hygiënische producten gaat stevig de hoogte in. Bij sommige categorieën, zoals toiletpapier en diepvriesproducten, is er een destockage-effect: doordat de producten in de eerste week gehamsterd werden, is er nu een terugval.



Consumenten letten bij hun supermarktbezoek op hun veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld door minder lang te winkelen. Ze kiezen ook vaker voor bekende merken, ook omdat ze zichzelf willen verwennen tijdens de lockdown. Deze evolutie is volgens Gondola over verschillende categorieën te zien. Maar verwacht wordt dat op termijn de huismerken en discounters weer terrein zullen winnen, als de consument zijn koopkracht ziet zakken.