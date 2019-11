Belgische start-up Cowboy brengt slimme e-bikes ook naar Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje jv

25 november 2019

06u13

Bron: belga 0 Economie Cowboy, de Belgische start-up die elektrische fietsen produceert, breidt zijn verkoop uit naar het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De onderneming is zo al actief in acht landen.

Cowboy lanceerde zijn slimme elektrische fiets in april 2018. In april dit jaar kwam een nieuw model uit en boorde de Belgische start-up ook de Duitse, Oostenrijkse, Nederlandse en Franse markten aan. Begin november maakte Cowboy dan zijn intrede in het Verenigd Koninkrijk. "In Italië en Spanje zal de fiets tegen eind november ook verkrijgbaar zijn, al moeten deze landen het voorlopig stellen zonder de mogelijkheid om de fiets aan huis te testen", meldt de onderneming.

De fiets was aanvankelijk enkel online te bestellen via de website van Cowboy. Vanaf midden november biedt de e-bikeproducent de fiets in België ook aan in enkele retailers. De Cowboy-fiets is dan in twintig filialen van Fnac, Fiets! en Decathlon beschikbaar. Voor de onderneming gaat het in eerste instantie om een test. Ook de retailers zullen de fiets online aanbieden.

"We hebben onze verkoop in 2019 tot op heden vervijfvoudigd in vergelijking met het jaar ervoor", aldus Adrien Roose, CEO en mede-oprichter van Cowboy. "Om deze groei verder te zetten bekijken we alle mogelijke distributiekanalen, waaronder retail. Als deze eerste test in België goed verloopt, is het potentieel om snel op te schalen gigantisch, ook in andere markten."

In totaal legden alle Cowboy-fietsen al meer dan 3 miljoen kilometer af, wat volgens Roose zich vertaalt in een CO2-besparing van ongeveer 400 ton.

De tweewieler weegt 16 kilogram en de autonome batterij gaat tot 70 kilometer ver. De fiets is bovendien verbonden met het internet. Eigenaars van de tweewieler krijgen via een mobiele applicatie een beveiligde sleutel om de fiets op te starten, en hebben toegang tot het geïntegreerde navigatiesysteem. De automatische assistentie in de elektrische motor meet ook het ritme van de fietser, en past zich aan zodat de bestuurder niet van versnelling hoeft te veranderen.