Belgische staat niet langer in belastingparadijs Britse Maagdeneilanden

11u18

De Belgische Maatschappij voor Investeringen (BMI) stapt uit het omstreden Vietnam-project, waardoor de Belgische staat - via de BMI - niet langer aanwezig is in een belastingparadijs. Dat meldt De Tijd.

Via de Paradise Papers, een reeks over fiscale ontwijking waaraan ook De Tijd, Knack en Le Soir meewerkten, kwam aan het licht dat ook de Belgische staat sinds begin 1999 betrokken was bij een constructie op de Maagdeneilanden, een notoir fiscaal paradijs. De staat participeert via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) in de BMI. Dat investeringsvehikel is mede-eigenaar van Infralsiadevelopment, een bedrijf dat mee achter een groot havenontwikkelingsproject in Vietnam zit.

De Belgische staat zou nooit een fiscaal voordeel uit de constructie gehaald hebben, verklaarde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Volgens de Tijd heeft heeft de raad van bestuur van de BMI na aandringen van de minister beslist om uit het omstreden project te stappen. Dat gebeurt op 31 december via een put-optie, besliste de raad van bestuur unaniem.