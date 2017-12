Belgische staat krijgt 108 miljoen euro interimdividend van bpost EB

18u33

Bron: Belga 1 BELGA Economie Bpost gaat een interimdividend uitkeren van 1,06 euro per aandeel (bruto). De Belgische staat kan hierdoor op ongeveer 108,2 miljoen euro interimdividend rekenen. Het volledige interimdividend komt op 212 miljoen euro.

Bpost maakte het nieuws vandaag bekend bij de publicatie van de cijfers over tien maanden. Die dienen als berekeningsbasis voor het interimdividend, dat het postbedrijf op 11 december zal uitkeren. Die winst klokte af op 248,9 miljoen euro. Vorig jaar was dit 248,2 miljoen euro.

Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minimaal 85 procent van de nettowinst na belastingen van bpost nv uit te keren. Dat gebeurt gesplitst over twee betalingen: een interimdividend in december gebaseerd op het nettoresultaat over de eerste 10 maanden van het jaar en een einddividend, na de jaarvergadering, gebaseerd op het nettoresultaat over de laatste twee maanden van het jaar.

Eerder besliste het postbedrijf reeds om het dividend stabiel te houden. Hierdoor is er net als vorig opnieuw sprake van een interimdividend van 1,06 euro per aandeel, wat ook toen ongeveer 108 miljoen euro opleverde voor de steun. In 2015 was er 1,05 euro interimdividend, wat voor de staat destijds 107 miljoen euro betekende.

De staat controleert 51,04 procent van het postbedrijf.