Belgische staat int 124 miljoen euro meer aan tabaksaccijnzen dan in 2017 "Stijgende grensverkoop"

14 februari 2019

07u10

De Belgische schatkist heeft vorig jaar 8,833 miljard euro opgestreken aan accijnzen. Dat melden de kranten van Sudpresse vandaag. De accijnzen op tabaksproducten brachten in 2018 zowat 2,373 miljard euro op, een stijging met 123,8 miljoen ten opzichte van het jaar voordien.

Het gaat om de eerste toename van de inkomsten op tabaksaccijnzen in vier jaar. Een van de mogelijke verklaringen voor de toename is de stijging van de grensverkoop nadat Frankrijk in maart vorig jaar de prijs van een pakje sigaretten met 1 euro verhoogde.

De accijnzen op alcohol brachten vorig jaar 815,5 miljoen euro in het laatje, een daling ten opzichte van 2017 (823,2 miljoen) en 2016 (830,7 miljoen).