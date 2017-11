Belgische staat duikt zelf op in Paradise Papers Redactie

04u54 0 Thinkstock De Britse Maagdeneilanden Economie De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI), die gecontroleerd wordt door de Belgische overheid en de Nationale Bank van België, is betrokken bij een postbusconstructie op de Britse Maagdeneilanden. Dat berichten De Tijd, Le Soir en Knack vandaag op basis van de Paradise Papers.

De BMI is voor 64 procent in handen van de Belgische staat. Toch blijkt de investeringsmaatschappij al twintig jaar betrokken te zijn bij een constructie op de Britse Maagdeneilanden, via een postbusvennootschap die alleen op papier bestaat. Die kreeg op het eiland Tortola het plaatselijke adres van het advocatenkantoor Appleby, van waaruit de Paradise Papers zijn gelekt.

"Vergissing"

De BMI verzweeg de constructie al die jaren in haar jaarrekeningen. Er werd alleen een adres in Vietnam vermeld, omdat via de Britse Maagdeneilanden wordt geïnvesteerd in een groot havenproject in het noorden van het Zuidoost-Aziatische land. De investeringsmaatschappij geeft toe dat haar jaarrekeningen niet correct waren. "Een vergissing", luidt het.

Vier jaar geleden werd boven op de constructie op de Maagdeneilanden een vennootschap opgericht in Hongkong, dat België sinds halverwege vorig jaar officieel als een belastingparadijs bestempelt.

Belastingjager bestuurder bij BMI

Hans D'Hondt, de grote baas van de belastingadministratie die zelf moet jagen op constructies in belastingparadijzen, was lang bestuurder bij de BMI. Hij zat ruim tien jaar in de raad van bestuur, tot in juni vorig jaar. Hij beweert dat niemand hem ooit verteld heeft dat het project via een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden liep.