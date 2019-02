Belgische Ryanair-piloten keuren cao over lonen en uurroosters goed HR

15 februari 2019

16u44

Bron: Belga 0 Economie De Ryanair-piloten in België hebben tijdens een stemming in de voorbije dagen hun goedkeuring gegeven aan een collectieve arbeidsovereenkomst met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Daarin maakt die voor het eerst afspraken over lonen en uurroosters. Dat meldt de pilotenvereniging Belgian Cockpit Association (BeCA).

Ryanair stemde er vorig jaar na een periode van sociale onrust mee in om voortaan het Belgische arbeidsrecht te respecteren in plaats van het Ierse. Daarop volgden discrete onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Dat heeft geleid tot een nieuwe cao, zo meldt BeCA. “Dit akkoord biedt de Ryanair-piloten stabiliteit voor de komende vier jaar, en het harmoniseert de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle in België gestationeerde piloten.”

Voor BeCA is de strijd daarmee nog niet gestreden. “Het is nu aan Ryanair om een geschikte lokale managementstructuur op poten te zetten om de snelle invoering van de engagementen te garanderen”, zegt de organisatie. “Bovendien engageert Ryanair zich in deze cao om in de komende maanden te onderhandelen over een reeks akkoorden rond de werkregeling en een dagelijkse personeelsvertegenwoordiging.” Een echte verandering in de bedrijfscultuur is noodzakelijk, luidt het.

