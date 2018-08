Belgische piloten ingezet om staking in Nederland te breken KVE

Bron: Belga 0 Economie Belgische piloten die als zelfstandige bij Ryanair aan de slag zijn, werden door de Ierse lagekostenmaatschappij gevraagd om vandaag in Nederland vluchten uit te voeren en zo de staking te breken. Dat berichten verschillende media en wordt bevestigd bij de vakbond CNE.

Pas gisteren was duidelijk dat ook de Nederlandse piloten aan de staking van vandaag zouden deelnemen. De rechtbank zette daarvoor het licht op groen.

Maar Ryanair reageerde meteen door te stellen dat de vluchten in Nederland zouden uitgevoerd worden zoals voorzien. Op de luchthaven van Eindhoven deed ze daarvoor een beroep op zelfstandige piloten uit ons land, bevestigt Didier Lebbe van de CNE.

"Valse zelfstandigen"

"Sommigen wilden niet gaan, maar werden ertoe verplicht door hun statuut. We weten dat het om valse zelfstandigen gaat. De sociale inspectie heeft dit al aangekaart. Maar er beweegt niets en dus blijft Ryanair er gebruik van maken," hekelt de vakbondsafgevaardigde.

Vandaag werd er door Ryanair-piloten gestaakt in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Op 25 en 26 juli voerde ook het cabinepersoneel al actie, in ons land, naast Portugal, Italië en Spanje. Omdat België het enige land is waar alle personeelscategorieën al staakten, vreest de vakbond dat we in het vizier van de directie zitten.