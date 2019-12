Belgische pensioenfondsen zijn volgens Europese stresstest bestand tegen extreme economische schokken AW

17 december 2019

21u30

Bron: Belga 4 Economie De Belgische pensioenfondsen houden stand, ook onder extreem gespannen economische omstandigheden. Dat blijkt uit de Europese stresstest voor pensioenfondsen die vandaag werd gepubliceerd.

De test werd door EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) uitgevoerd in twintig landen met een relevante pensioenmarkt, aldus de Belgische toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Daarbij werd niet alleen gekeken hoe bestendig de sector is tegen schokken in de financiële markten, maar ook de impact daarvan op de economie en de financiële markten. De Belgische pensioenfondsen werden vertegenwoordigd door een representatief staal van instellingen die 60 procent van de activa vertegenwoordigen.

De resultaten waren positief: zo blijkt dat de sector in ons land, gemiddeld genomen, ook onder extreem gespannen economische omstandigheden standhoudt. "Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de ruime buffers die de betrokken pensioenfondsen aanhouden en/of de aanwezigheid van sterke sponsors. België is daarmee een van de landen die in het stressscenario een volledige dekking van hun verplichtingen weten te handhaven", zegt de FSMA.