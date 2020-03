Belgische overheid veilt in beslag genomen bitcoins kv

11 maart 2020

19u23

Bron: Wilsons Auctions 4 Economie Het Ierse veilinghuis Wilsons Auctions zal op 24 maart een veiling organiseren van cryptogeld dat in beslag werd genomen door de Belgische federale overheid. De veiling is een primeur voor België.

De cryptovaluta hebben momenteel een fluctuerende totale waarde van meer dan 110.000 euro. Ze zullen verdeeld worden over loten die variëren van 0.25 tot 1 bitcoin. De veiling duurt 24 uur en vangt aan op 24 maart om 13 uur.

Vorig jaar organiseerde Wilsons Auctions de allereerste openbare veiling van bitcoin via haar hoofdkantoor in Belfast: daarbij werden 315 in beslag genomen bitcoin verkocht aan bieders uit 90 verschillende landen. De veiling in opdracht van de Britse politie leverde toen 300.000 Britse pond (ongeveer 340.000 euro) op.