Belgische luchthavens voorlopig niet getroffen door besparingen Ryanair

18 mei 2020

17u28

De Belgische luchthavens lijken voorlopig gespaard te blijven van de besparingen die vliegmaatschappij Ryanair wil doorvoeren. Dat heeft topman Michael O'Leary maandag bevestigd.

De herstructurering die lowcostmaatschappij Ryanair wil doorvoeren, is in eerste instantie gericht op de sluiting van bepaalde verlieslatende Britse, Duitse en Spaanse basissen van waaruit de Ierse maatschappij vliegt. Hierbij zouden zo’n 3.000 banen verdwijnen. “Het is pas later en ‘indien nodig’ dat activiteiten in Italië, België en Centraal- en Oost-Europa in het vizier kunnen komen”, vertelde O’Leary.

Lagere lonen

Ryanair wil niet alleen duizenden banen van piloten en cabinepersoneel wegsnijden. De Ierse lowcostmaatschappij wil het overblijvende personeel ook minder betalen. In België zijn daarover al onderhandelingen met de vakbonden aan de gang. De directie zou de lonen van cabinepersoneel met 10 procent en van piloten met 20 procent willen verlagen, liet de christelijke vakbond vorige week weten.