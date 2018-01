Belgische luchthavens ontvingen recordaantal passagiers TT

12u47

Bron: Belga 17 Joel Hoylaerts - Photo News Economie Brussels Airport en de luchthavens van Charleroi, Oostende, Antwerpen en Luik hebben vorig jaar een recordaantal passagiers over de vloer gekregen: ruim 33,3 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de luchthavens de voorbije dagen publiceerden.

Het totale aantal passagiers op de vijf luchthavens lag 10 procent hoger dan in 2016, toen er 30,3 miljoen reizigers passeerden. Dat jaar werd wel gekenmerkt door de aanslagen van 22 maart. Die duwden het passagierstotaal een miljoen lager dan in 2015.

In 2017 was er wel weer ruimte voor groei. Het nieuwe hoogtepunt is te danken aan de twee grootste luchthavens van het land, die beide konden uitpakken met recordcijfers. Op Brussels Airport eindigde de teller vorig jaar op 24,8 miljoen reizigers, Brussels South Charleroi Airport kreeg 7,7 miljoen reizigers over de vloer.

De overige luchthavens deden het iets minder goed dan in 2016, toen ze het extra druk hadden om vluchten op te vangen die na de aanslagen op Brussels Airport een tijd moesten uitwijken. De luchthaven van Oostende-Brugge vervoerde vorig jaar 365.345 passagiers, die van Antwerpen 273.130 en die van Luik 192.000.

Van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem kwam nog geen reactie op een vraag naar cijfers. De luchthaven verwelkomde de voorbije jaren telkens tussen de 70.000 en de 80.000 passagiers.

Joel Hoylaerts - Photo News Brussels Airport kon in december uitpakken met de 24 miljoenste passagier van het jaar.