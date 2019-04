Belgische loonkosten op twee na hoogste in Europa TVC

11 april 2019

12u40

Bron: Belga 12 Economie De loonkosten in België blijven hoog. Met arbeidskosten van gemiddeld 39,7 euro per uur stond België in 2018, voor het derde jaar op rij, op de derde plaats in de Europese Unie. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat vandaag bekend. De Belgische loonkosten namen wel minder snel toe dan in de buurlanden.

De arbeidskosten lagen vorig jaar in België op gemiddeld 39,7 euro per uur. Alleen in Denemarken (43,5 euro) en Luxemburg (40,6 euro) lagen die nog hoger. Het gemiddelde voor de Europese Unie bedraagt 27,4 euro per uur, voor de eurozone is dat 30,6 euro.

Toch lijkt het beleid van loonmatiging in België enigszins te werken. De arbeidskosten namen vorig jaar in België procentueel gezien minder snel toe dan in de meeste andere EU-landen, inclusief de buurlanden. Tegenover de 1,6 procent stijging in België, was er een toename met 2,3 procent in Duitsland (tot 34,6 euro), met 2,4 procent in Frankrijk (35,8 euro), met 2,2 procent in Nederland (tot 35,9 euro) en met 1,9 procent in Luxemburg.

Zweden was het enige land in de EU waar de gemiddelde arbeidskosten vorig jaar daalden: -3,9 procent tegenover 2017.

De laagste arbeidskosten zijn er in Bulgarije (5,4 euro), Roemenië (6,9 euro), en Litouwen (9,0 euro), Hongarije (9,2 euro) en Letland (9,3 euro).

De arbeidskosten zijn samengesteld uit de loonkosten plus niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever. De cijfers van Eurostat hebben betrekking op alle bedrijven met minstens tien werknemers, met uitzondering van de landbouwsector en de openbare sector.

Hourly labour costs ranged from €5.4 to €43.5 across the EU Member States in 2018 ⏱️



Lowest in 🇧🇬 Bulgaria and 🇷🇴 Romania, highest in 🇩🇰 Denmark, 🇱🇺 Luxembourg and 🇧🇪 Belgium



➡️ For more information: https://t.co/Njna476m8P pic.twitter.com/66r2nJDROr EU_Eurostat(@ EU_Eurostat) link