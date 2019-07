Belgische langetermijnrente voor het eerst onder nul: dit betekent het voor u Johan Van Geyte ttr

03 juli 2019

08u51

Bron: Spaargids, belga 28 economie De Belgische langetermijnrente is deze ochtend voor het eerst in de geschiedenis onder nul gezakt. Dat betekent dat wie nu zou beleggen in staatsobligaties die nog tien jaar lopen intrest moet betalen in plaats van er te ontvangen. België is niet het enige land waar dit gebeurt. Ook in Duitsland, Nederland, Finland, Frankrijk en Oostenrijk is dat het geval.

De ongewone situatie is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank om gratis geld uit te lenen aan de commerciële banken en tevens obligaties op te kopen. Daardoor komt er erg veel geld in omloop, waarvoor een bestemming wordt gezocht.

De lage rente heeft ook gevolgen voor de consument. Ze is in elk geval goed nieuws voor wie moet lenen. Woonleningen met een vaste rente op 20 jaar tegen een tarief van minder dan 1,30 procent zijn geen uitzondering meer, leert een overzicht op de vergelijkingssite Spaargids.be. Wie op een kortere termijn leent, kan zelfs nog goedkoper af zijn. Ondanks meldingen dat de woonleningen te goedkoop zijn, blijven banken bereid om tegen deze rentevoeten zaken te doen.

Voorts is de lage rente ook goed nieuws voor de belastingbetaler. Door de erg lage of zelfs negatieve stand kan de overheid erg goedkoop lenen of zelfs geld verdienen door kredieten op te nemen. In een land met een erg hoge staatsschuld is dat meegenomen.

Wat betekent dit voor spaarders?

Minder goed is het voor de spaarders. Het aantal spaarrekeningen waarop nog iets wordt verdiend, wordt dan ook met de dag kleiner. Op het gros ervan is de rentevergoeding nu al beperkt tot een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent. De basisrente geldt voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, de getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die een jaar worden behouden.

Intussen gaan bovendien stemmen op dat dit wettelijke minimum nog te hoog ligt. Banken hebben het moeilijk om voor het ingezamelde spaargeld een rendabele herbelegging te vinden. Ze kunnen zich trouwens bij andere instellingen goedkoper financieren.

“Kwestie van tijd”

Het was een kwestie van tijd vooraleer België aan de beurt was met een negatieve tienjaarsrente”, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld. Een van de redenen is de koersverandering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank kijkt niet langer naar een renteverhoging, maar hint nu eerder op een verlaging. Daar komen dan de huidige economische problemen bij voor de wereldhandel, met heel wat onzekerheden, bijvoorbeeld door de handelsgeschillen.

In die context blijven bovendien de inflatievooruitzichten laag, wat ook bij de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsmakers tot nadenken heeft aangezet. Een verlaging van de depositorente (die is nu al negatief, waardoor banken die geld stallen in Frankfurt, ervoor moeten betalen) of opnieuw schuldpapier aankopen (wat de ECB tot eind vorig jaar deed) zijn opties die opnieuw over de lippen gaan. “Al die elementen hebben effect op de rente. Zelfs Italië profiteert ervan”, aldus Deboutte.

Voor de financiering van de staatsschuld dit jaar ziet Deboutte weinig effect omdat er al heel veel gefinancierd is en het jaar al gevorderd is. De jongste prognose voor dit jaar staat op 1,82 procent van het bruto binnenlands product, en dit was al een verlaging. De komende jaren ziet hij wel een verlaging van de rentelast. “Vroeger dachten we nog dat we niet onder 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) rentelast zouden gaan.” De komende jaren gaat het echter richting 1,5 procent. In 2023 zou de rentelast onder die kaap kunnen gaan. “De dalende rentelast is al jaren aan de gang en het gaat nog verder.” Dat is positief, want België torst een staatsschuld van meer dan 100 procent van het bbp.