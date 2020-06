Belgische export en import drastisch gedaald in april HAA

15 juni 2020

11u33

Bron: Belga, ANP 0 Economie De in- en uitvoer van goederen van en naar België is in april drastisch gedaald. Dat blijkt uit een eerste voorlopige raming van de Nationale Bank. Voor de invoer gaat het om een daling tegenover april 2019 met 28,8 procent, voor de uitvoer met 24 procent.

In maart, de maand waarin de coronamaatregelen pas in de tweede helft van de maand werden ingevoerd, waren de dalingen nog relatief beperkt gebleven voor zowel de uitvoer (-6,1 procent) als de invoer (-8,8 procent). De maand nadien zakten de in- en uitvoercijfers fors verder. Het is volgens de Nationale Bank van het dieptepunt van de financiële crisis van 2008 geleden dat de cijfers nog zo negatief waren. In april 2009 daalde de uitvoer met 26,1 procent en de invoer met 28,4 procent.

Europa

Ook de export van de eurozone is in april zeer sterk afgenomen door de lockdownmaatregelen in veel landen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van een daling met 29,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de export van landen in de eurozone naar andere lidstaten van de Europese Unie stond zwaar onder druk. Maar ook de uitvoer van de eurolanden naar buiten de EU zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk ging omlaag.

De import van de negentien eurolanden kromp op jaarbasis met 24,8 procent. Het handelsoverschot bedroeg 2,9 miljard euro.