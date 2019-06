Belgische elektroketen Krëfel komt in Franse handen ADN

12 juni 2019

11u04

Bron: Belga 0 Economie De Belgische elektroketen Krëfel wordt overgenomen door de Franse groep Boulanger, eveneens actief in huishoudelektro. Dat hebben beide bedrijven vandaag bekendgemaakt.

Krëfel is actief met 74 winkels in België. Ook de 11 Hifi International-winkels in Luxemburg, onderdeel van de groep Krëfel, komen in Franse handen. Overnemer is de Franse elektroketen Boulanger, die 154 winkels telt.



Later meer.