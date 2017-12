Belgische economische groei volgend jaar opnieuw onder gemiddelde van eurozone Redactie

De Belgische economische groei zal in 2018 voor het vierde jaar op rij onder het gemiddelde van de eurozone uitkomen. Dat blijkt uit de beurs- en economische vooruitzichten van ING België. Voor België verwacht ING een groei van 1,9 procent, tegenover 2,2 procent voor de eurozone.

In de eerste plaats komt dat volgens de bank omdat de meeste andere Europese landen een zwaardere crisis gekend hebben dan België, waardoor er nu sprake is van een inhaalbeweging. Daarnaast moet ons land op begrotingsvlak nog steeds meer inspanningen doen, wat enigszins weegt op de groei. En ten slotte pakt het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) voor België, waar een groot spaaroverschot is, minder positief uit dan voor de andere lidstaten van de eurozone.

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, benadrukt wel dat uit dat laatste niet afgeleid mag worden dat België het beter zou doen zonder het stimulerende monetaire beleid van de ECB. "Dat is een volledig foute conclusie", aldus Vanden Houte. Met de lage rente is de crisis in de eurozone volgens hem met succes bestreden, waar België als open land ook de vruchten van plukt.

Brexit

De eurozone was volgens ING reeds de groeiverrassing in 2017. "De sterke werkgelegenheidscreatie maakt dat de consumptie een versnelling hoger schakelt, terwijl de hoge capaciteitsbenutting een investeringsgroei van minstens 5 procent suggereert", klinkt het.

De Catalaanse crisis lijkt ondertussen wat te bekoelen, maar de Italiaanse verkiezingen in de eerste helft van volgend jaar vormen nog een belangrijke horde. "De aantrekkende groei op het schiereiland doet het euroscepticisme er evenwel gelukkig wat afnemen", aldus Vanden Houte.

Groot-Brittannië begint volgens ING dan weer de negatieve gevolgen van de brexit-beslissing te voelen. Vanden Houte verwacht dat een overgangsperiode van zowat twee jaar onvermijdelijk wordt, gezien de beperkte vooruitgang in de onderhandelingen.