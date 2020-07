Belgische economie zal dit jaar met 8,8 procent krimpen TTR

07 juli 2020

10u03

Bron: belga 0 Economie Het Belgische bbp zal wegens de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis dit jaar met 8,8 procent krimpen. Volgend jaar zou de economie weer opveren en een groei van 6,5 procent laten optekenen. Dat voorspelt de Europese Commissie, die vandaag haar nieuwe economische vooruitzichten heeft voorgesteld.



De prognoses van de Commissie liggen in de lijn van die van de Nationale Bank (NBB), die uitgaat van een negatieve economische groei van 9,0 procent in 2020 en een positieve groei van 6,4 procent in 2021. Wel zijn de groeicijfers slechter dan de Commissie in de lente voorspelde. Dat komt doordat de beperkende maatregelen langzamer worden opgeheven dan waar twee maanden geleden vanuit gegaan werd.

Volgens de Commissie zal de inflatie in België dit jaar 0,3 procent bedragen. In 2021 zouden de prijzen naar verwachting met 1,4 procent stijgen.

