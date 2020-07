Belgische economie zal dit jaar met 8,8 procent krimpen TTR

07 juli 2020

10u03

Bron: belga 36 Economie Het Belgische bbp zal wegens de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis dit jaar met 8,8 procent krimpen. Volgend jaar zou de economie weer opveren en een groei van 6,5 procent laten optekenen. Dat voorspelt de Europese Commissie, die vandaag haar nieuwe economische vooruitzichten heeft voorgesteld. Ze waarschuwt dat het herstel in de eurozone en de hele Europese Unie asymmetrisch dreigt te verlopen.



De prognoses van de Commissie voor België liggen in de lijn van die van de Nationale Bank (NBB), die uitgaat van een negatieve economische groei van 9,0 procent in 2020 en een positieve groei van 6,4 procent in 2021. Wel zijn de groeicijfers slechter dan de Commissie in de lente voorspelde. Dat komt doordat de beperkende maatregelen langzamer worden opgeheven dan waar twee maanden geleden vanuit gegaan werd. Wat de inflatie betreft, denkt de Commissie dat die in België dit jaar 0,3 procent zal bedragen. In 2021 zouden de prijzen naar verwachting met 1,4 procent stijgen.

De economie van de eurozone krimpt volgens de Commissie dit jaar met 8,7 procent, die van de hele Europese Unie met 8,3 procent. Eerder ging de Commissie nog uit van negatieve groeicijfers van 7,7 procent voor de eurozone en 7,4 procent voor de EU. “De economische impact van de lockdown is nog zwaarder dan we in het begin dachten”, legt Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Commissie, uit. “Deze prognoses tonen de verwoestende economische effecten van de pandemie aan”, vult commissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni aan.

Op basis van de eerste data van de maanden mei en juni lijkt het ergste van de crisis wel achter de rug, zegt de Commissie. Zeker in de tweede helft van het jaar zou het herstel aan kracht winnen, al zal de groei niet in alle landen even sterk zijn. Het herstel dreigt met andere woorden asymetrisch te worden.

Andere landen

In de eurolanden Italië (-11,2 procent), Spanje (-10,9 procent) en Frankrijk (-10,6 procent) zal de economisch output dit jaar de hardste klappen krijgen. In Malta (-6,0 procent), Luxemburg (-6,2 procent), Duitsland en Finland (-6,3 procent) en Nederland (-6,8 procent) zal de krimpt het kleinst zijn. In 2021 zouden alle 19 landen van de eurozone weer met economische groei moeten aanknopen, gaande van 2,8 procent in Finland tot 7,6 procent in Frankrijk. “Dit blijft een verhaal van toenemende verschillen, ongelijkheid en onzekerheid. Daarom is het zo belangrijk om snel een akkoord te bereiken over het herstelplan dat de Commissie heeft voorgesteld”, zegt commissaris Gentiloni.

De Commissie waarschuwt dat haar prognoses wankel zijn. Het uitgangspunt is namelijk dat de beperkende maatregelen verder afgebouwd zullen worden en dat er geen tweede grote besmettingsgolf komt, maar de omvang en de duur van de pandemie én de mogelijkheid van nieuwe maatregelen blijven onbekende factoren. Anderzijds zouden de snelle beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus en/of een vroeg akkoord over het Europees herstelplan de groei net nog meer kunnen aanwakkeren.

