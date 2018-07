Belgische economie vatbaar voor brexit-schokeffect kv

19 juli 2018

19u44

Bron: Belga 0 Economie De globale commerciële spanningen en de onzekerheid over de brexit, betekenen een risico voor de economische groei in de eurozone. Dat heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag verklaard. Hoewel de jobcreatie op een hoog niveau zit, zijn de salarissen slechts matig gestegen en is staat de kerninflatie op een laag pitje, klinkt het.

De groei in de eurozone zou in 2018 2,2 procent bedragen, en 1,9 procent in 2019. De jaren daarna zou ze zakken tot 1,5 procent.

"Een reeks globale en nationale risico's weegt op de perspectieven", aldus het IMF, zo verwijzend naar de commerciële spanningen vanwege de recente invoering van importheffingen door VS op staal en aluminium en het gebrek aan vooruitgang bij de onderhandelingen over de brexit.

"Veranderingen in het beleid kunnen de kosten om geld te lenen plots de hoogte injagen, waardoor de expansie in het gedrang komt", aldus het IMF nog. Over de impact van de spanningen tussen de VS en China en de EU kan het IMF nog niet veel zeggen, maar de adjunct-directeur van de Europese IMF-afdeling Mahmood Pradhan zegt wel "zeer ongerust te zijn over elke mogelijke escalatie".

Schokeffect

Ook het feit dat er nog geen duidelijkheid is over de brexit, zorgt voor ongerustheid. Volgens het IMF zijn de meest open economieën, zoals die van België, Nederland of Ierland, het meest vatbaar voor een mogelijk schokeffect door de brexit. Vooral Dublin riskeert dezelfde verliezen op te tekenen als het Verenigd Koninkrijk, klinkt het.

Daarnaast benadrukt het IMF dat de politieke inactiviteit op het niveau van de lidstaten, vooral die landen die de meeste schulden hebben, een groot risico betekent voor de toekomst.

Wel is het IMF positief over de vooruitgang die werd geboekt in verband met de Bankenunie. "De omvang en de kwaliteit van de provisies van de banken zijn beter dan vroeger en het aantal niet-performante leningen is gedaald. Toch blijft de zwakke rentabiliteit een grote uitdaging voor veel banken", klinkt het. Het IMF roept de Europese leiders dan ook op om de banken verder te versterken en de monitoring van andere financiële instellingen te verhogen, om mogelijke schokken door de brexit op te vangen.