Belgische economie opnieuw op niveau van voor crisis, maar aantal jobs volgt niet TK

07u23

Bron: Belga 0 Pieterjan Luyten Economie De winstgevendheid van de Belgische bedrijven ligt opnieuw op het niveau van voor de economische crisis. België is zelfs het op een na productiefste land van West-Europa, na Zwitserland, concludeert pwc in zijn 'Human Capital Trends'. Maar de consultant ziet dat de tewerkstelling de productiviteitsstijging niet volgt en dat de loonkosten een rem op de investeringen zetten.

Eerst het goede nieuws: "Onze economie is hersteld van de crisis", stelt pwc na een steekproef bij 594 bedrijven in België met meer dan 250 werknemers. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2006 en 2016. Het Belgische productiviteitsniveau - inkomsten tegenover voltijdse equivalenten (fte) - steeg in 2016 met 6 procent ten opzichte van 2012 tot 296.000 euro/fte. De Belgische winst steeg in vier jaar met 32 procent tot 7.400 euro/fte. Enkel Zwitserse en Deense werknemers zijn winstgevender, blijkt uit het rapport dat gisteren werd voorgesteld.

Mannen de dupe

Er zit echter een serieuze 'maar' aan het verhaal. Het personeelsbestand volgt de productiviteitsstijging niet. Het aantal voltijdse equivalenten lag in 2016 (547.000) nog steeds onder het niveau van 2006 (556.000) en 2008 (569.000). De tewerkstelling ging sterk achteruit in de industrie, wat vooral ten koste ging van de mannelijke werknemers. Op het totaal van 39.000 voltijdse banen die verloren gingen, gingen er 38.000 banen van mannen verloren. Daartegenover staat dat sectoren met een overwegend vrouwelijk werknemersbestand (dienstverlening en retail- en vrijetijdssector) wel een stijging van het aantal werknemers lieten noteren.

Maar ook daar zit weer een keerzijde aan de medaille: "Veel nieuwe jobs zijn deeltijds", aldus pwc. In 2016 is een op de drie jobs deeltijds. En de consultant verwacht dat tegen 2040 de helft van de jobs deeltijds zal zijn. De toename van het aantal deeltijdse jobs "weerspiegelt de behoefte aan een flexibelere inzet op de arbeidsmarkt", blijkt uit het rapport.

Te hoge loonkost

Aanpassen aan die flexibiliteit zou vergemakkelijkt kunnen worden door meer opleidingen aan te bieden. Opvallend is dat Belgische werkgevers meer dan de West-Europese mediaan investeren in opleidingen. Toch krijgen Belgische werknemers minder opleidingsuren. Pwc stelt vast dat "België voor een heuse uitdaging staat om zijn opleidingen beter te organiseren".

Volgens pwc blijven de hoge kosten en loonkosten een belemmering vormen voor de verdere groei van de Belgische economie. De gemiddelde kost per fte is in de laatste tien jaar met 16 procent gestegen tot 271.000 euro. Dat ligt een pak hoger dan de West-Europese mediaan (150.000 euro). "Bovendien slaagde West-Europa erin de kosten te verlagen in 2016", schrijft pwc. Daarnaast namen ook de loonkosten fel toe over tien jaar (+26,5 procent). Dat heeft bijgedragen tot het Belgische mediaanloon van 64.800 euro, dat veel hoger ligt dan het West-Europese gemiddelde (53.600 euro).

De combinatie van zware kosten en hoge loonkosten "verhindert ons land om zijn topproductiviteit te vertalen in een zeer hoge ROI (return on investment) voor mensen. Dat heeft een negatief effect op onze aantrekkingskracht voor investeerders."