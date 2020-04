Belgische economie met 3,9 procent gekrompen in eerste kwartaal HLA

Bron: Belga 0 Economie De coronacrisis heeft de Belgische economie tijdens het eerste kwartaal van 2020 een flinke knauw gegeven. Het bruto binnenlands product (bbp), gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden, daalde met 3,9 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019, zo blijkt woensdag uit een flashraming van de Nationale Bank. Als de flashraming bevestigd wordt, zou het om de grootste daling gaan sinds het begin van de huidige datareeks van de Nationale Bank in 1995. Het huidige record - een krimp van 2,2 procent in het vierde kwartaal van 2008 - dateert van de financiële crisis.

Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar viel het bbp volgens de flashraming tijdens de eerste drie maanden van 2020 met 2,8 procent terug. Daarbij zou het om de grootste daling sinds de financiële crisis gaan, toen het bbp tijdens de eerste twee kwartalen van 2009 telkens op jaarbasis daalde met 3,6 procent.

De toegevoegde waarde kromp tijdens de eerste drie maanden van dit jaar dan weer met 3,5 procent in de industrie, met 6,6 procent in de bouw en met 3,6 procent in de dienstensector in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

“Deze groeicijfers zijn omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de flashraming gebruikelijk is”, benadrukt de Nationale Bank wel. “Door gebrek aan administratieve gegevens voor de maand maart waarin de impact van COVID-19 werd waargenomen, is voor deze flashraming gebruik gemaakt van een aangepaste methode. Op basis van allerhande beschikbare informatie (afkomstig uit nieuwsberichten, websites en contacten met bedrijven, enquêtes georganiseerd door de Bank en door de federaties bij de ondernemingen ...) werden op een zeer gedetailleerd bedrijfstakniveau aannames gemaakt over de impact van COVID-19 op de economische activiteit van die bedrijfstakken.”