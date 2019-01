Belgische economie maakte vorig jaar laagste groei door sinds 2014 kg

30 januari 2019

16u23

Bron: Belga 0 Economie De economische groei in België is vorig jaar lager uitgevallen dan verwacht. Volgens een eerste raming van de Nationale Bank van België (NBB) nam het bruto binnenlands product (bbp) met 1,4 procent toe. Dat is de laagste groei sinds 2014.

Indien de schatting bevestigd wordt, lag de economische groei lager dan verwacht. De NBB zelf had midden december nog 1,5 procent groei naar voren geschoven. Het zou ook de zwakste prestatie zijn sinds de 1,3 procent groei in 2014. De jaren nadien werd er achtereenvolgens 1,7 procent, 1,5 procent en opnieuw 1,7 procent groei in de boeken geschreven.

Volgende jaren

De Nationale Bank zei midden december dat ze voor 2019 een economische groei van 1,4 procent verwacht. In 2020 en 2021 zou de groei verder dalen naar respectievelijk 1,3 en 1,2 procent.



In het vierde kwartaal van vorig jaar was er volgens de eerste schatting van de NBB een groei van 0,3 procent (op kwartaalbasis), evenveel als in elk van de drie andere kwartalen van het jaar.