Belgische economie laat derde laagste groei van EU optekenen, verwacht Europese Commissie TT

10 juli 2019

11u44

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar met 1,2 procent zal groeien. De internationale handelsspanningen en politieke onzekerheid wegen op de vooruitzichten voor de Europese economie, meent de Commissie. Het is de derde laagste groei van Europa, enkel nog voor Duitsland (0,5) en Italië (0,1).

Tegenover de prognoses van februari (+1,3 procent) is het cijfer voor de Belgische groei lichtjes naar beneden bijgesteld. Ons land blijft wel netjes op het gemiddelde van de eurozone. Voor volgend jaar zou ons land onder dat gemiddelde (1,4 procent) zakken.

In alle lidstaten van de EU wordt groei verwacht, maar de zwakke groei in Italië en Duitsland blijft opvallend. In Italië zou de groei dit jaar amper 0,1 procent bedragen en 0,7 procent in 2020. Duitsland zou dit jaar uitkomen op 0,5 procent, maar volgend jaar dan weer aanknopen met 1,4 procent groei. Frankrijk (1,3 procent en 1,4 procent) en Nederland (1,5 procent en 1,6 procent) doen beter.

Lidstaten buiten de eurozone, zoals Polen (4,4 procent), Hongarije (4,4 procent) en Roemenië (4 procent) zien hun economie sterker groeien. Binnen de eurozone zijn Malta (5,3 procent) en Ierland (4 procent) de uitschieters.

"De aanhoudende zwakte van de maakeconomie, veroorzaakt door handelsspanningen en onzekerheden over toekomstig beleid, stellen de veerkracht van onze economieën op de proef", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. Die hamert ook op de grote risico's die een brexit zonder akkoord met zich mee zou brengen.

Growth forecast in 2019:

🇲🇹 5.3

🇭🇺 4.4

🇵🇱 4.4

🇮🇪 4.0

🇷🇴 4.0

🇸🇰 3.6

🇧🇬 3.3

🇸🇮 3.2

🇭🇷 3.1

🇱🇹 3.1

🇱🇻 3.0

🇪🇪 2.9

🇨🇾 2.9

🇨🇿 2.6

🇱🇺 2.4

🇪🇸 2.3

🇬🇷 2.1

🇩🇰 1.7

🇵🇹 1.7

🇸🇪 1.7

🇳🇱 1.6

🇦🇹 1.5

🇫🇮 1.5

🇪🇺 1.4

🇫🇷 1.3

🇬🇧 1.3

🇧🇪 1.2

🇩🇪 0.5

🇮🇹 0.1#ECForecast https://t.co/mGOHfCZNjw European Commission 🇪🇺(@ EU_Commission) link