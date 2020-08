Belgische economie krimpt met ruim 12 procent in tweede kwartaal KVDS

31 augustus 2020

11u56

Bron: Belga 0 Economie De Belgische economie is in het tweede kwartaal van het jaar met 12,1 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat zegt de Nationale Bank. De werkgelegenheid in België is in het tweede kwartaal dan weer met 0,8 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat komt overeen met 39.200 mensen minder aan het werk.

Bij de flashraming van eind juli was de achteruitgang zelfs nog een tikkeltje zwaarder ingeschat (-12,2 procent). In het eerste kwartaal was de Belgische economie al met 3,5 procent gekrompen tegenover de periode van drie maanden daarvoor. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de economie met 14,4 procent.

Loontrekkenden

De daling van de werkgelegenheid situeert zich dan weer bij de loontrekkenden. Tijdelijke contracten (van bijvoorbeeld uitzendkrachten en jobstudenten) werden niet verlengd en er werden vrijwel geen nieuwe jobs gecreëerd. De sectoren horeca en diensten aan ondernemingen (waar de uitzendkantoren deel van uitmaken) werden het zwaarst getroffen. De werkgelegenheid van de zelfstandigen bleef min of meer stabiel. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar was de werkgelegenheid al gedaald: met 0,3 procent of 14.800 personen.

De Belgische gezinnen gaven tijdens de maanden april, mei en juni 12,7 procent minder uit. Ze investeerden ook 15,7 procent minder in woningen. De overheid gaf 8,3 procent minder uit en schroefde de investeringen met 11,7 procent terug. De bedrijven ten slotte, investeerden een vijfde minder.

Italië

Ook de Italiaanse economie is in het tweede kwartaal iets sterker gekrompen dan gedacht door de coronacrisis. Volgens een nieuwe raming van het Italiaanse statistiekbureau kwam de krimp uit op 12,8 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Eerder werd nog een neergang met 12,4 procent gemeld. In vergelijking met een jaar eerder was sprake van een krimp met 17,7 procent.

Vanwege de coronacrisis en de lockdownmaatregelen verlaagden Italiaanse bedrijven hun investeringen, terwijl ook consumenten terughoudender waren met aankopen. Daarnaast kwam ook de export van Italië zwaar onder druk te staan. De Italiaanse regering rekent voor heel dit jaar op een krimp van de economie met circa 8 procent.

Turkije

De Turkse economie is in het tweede kwartaal met 11 procent gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de statistiek in 1998, zo blijkt uit cijfers van het Turkse bureau voor de statistiek. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, kromp de Turkse economie met 9,9 procent. Dat percentage viel beter mee dan verwacht, want analisten hadden op -10,7 procent gerekend.

