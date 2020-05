Belgische economie krimpt met 7,2 procent, werkloosheidsgraad stijgt van 5,4 naar 7 procent SPS

06 mei 2020

11u34

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 7,2 procent zal krimpen. Dat zegt ze in haar economische lentevooruitzichten. De werkloosheidsgraad gaat de hoogte in en het begrotingstekort zou uitkomen op maar liefst 8,9 procent.

Het is geen verrassing dat de Commissie bij haar lentevooruitzichten een pak pessimistischer is geworden over de economie in de EU-landen. De coronacrisis zal dit jaar een “recessie van historische proporties” teweegbrengen, klinkt het.

Als de maatregelen om het virus in te dammen geleidelijk aan worden opgeheven, volgt een herstel. Toch zal de economie in de Europese Unie de verliezen van dit jaar tegen eind volgend jaar nog niet hebben goedgemaakt, verwacht de Commissie.

België

Dat is ook te zien in de prognoses voor ons land. Het bruto binnenlands product zou dit jaar een klap van 7,2 procent krijgen, en volgend jaar ‘maar’ met 6,7 procent herstellen. De werkloosheidsgraad zou dit jaar dan weer stijgen naar 7 procent, tegen 5,4 procent vorig jaar. Volgend jaar zou een daling naar 6,6 procent volgen.

Het begrotingstekort in ons land zal dit jaar helemaal ontsporen. Door de massale uitgaven om de economie te ondersteunen, ziet de Commissie het tekort oplopen tot 8,9 procent. Het tekort van vorig jaar is bovendien bijgesteld van 1,7 procent naar 1,9 procent van het bbp. Volgend jaar zou bij ongewijzigd beleid nog een tekort van 4,2 procent geboekt worden.

