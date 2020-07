Belgische economie krimpt in tweede kwartaal met 12,2 procent SPS ADN

30 juli 2020

11u13

Bron: Belga 0 Economie De Belgische economie is in het tweede kwartaal gekrompen met 12,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal vanwege de COVID-19-crisis. Dat blijkt uit een flashraming van de Nationale Bank. Op jaarbasis daalde het bbp met 14,5 procent.

Volgens een eerste inschatting is de daling van de economische bedrijvigheid in vergelijking met het voorgaande kwartaal ongeveer even sterk in de industrie, de bouw en de diensten: de toegevoegde waarde daalde er met respectievelijk 13, 13,3 en 11,8 procent. De Nationale Bank laat nog weten dat de groeicijfers “omgeven zijn door een grotere onzekerheid dan bij de flashraming gebruikelijk is”, door het gebrek aan administratieve gegevens voor de maand juni.

In het eerste kwartaal kromp de Belgische economie al met 3,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de flashraming van eind april was er nog sprake van 3,9 procent.



De toegevoegde waarde ging toen in de industrie met 2,4 procent achteruit, in de bouw met 5,1 procent en in de diensten met 3,1 procent. De binnenlandse vraag nam sterk af: de huishoudens bouwden hun consumptie-uitgaven en hun investeringen in woningen met respectievelijk 6,4 procent en 5,4 procent af. De bedrijfsinvesteringen vielen terug met 3,6 procent.

De overheid verminderde haar consumptieve bestedingen en haar investeringen met respectievelijk 3,5 en 2,8 procent. De uitvoer viel in het eerste kwartaal terug met 1,7 procent, terwijl de invoer met -2,5 procent een sterkere achteruitgang kende.

