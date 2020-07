Belgische economie krimpt in tweede kwartaal met 12,2 procent SPS

30 juli 2020

11u13

Bron: Belga 0 Economie De Belgische economie is in het tweede kwartaal gekrompen met 12,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal vanwege de Covid-19-crisis. Dat blijkt uit een flashraming van de Nationale Bank. Op jaarbasis daalde het bbp met 14,5 procent.

Volgens een eerste inschatting is de daling van de economische bedrijvigheid in vergelijking met het voorgaande kwartaal ongeveer even sterk in de industrie, de bouw en de diensten: de toegevoegde waarde daalde er met respectievelijk 13,0, 13,3 en 11,8 procent.

Later meer.