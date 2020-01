Belgische economie klokt af op 1,4 procent groei in 2019 AW

30 januari 2020

15u34

Bron: Belga 0 Economie De groei van de Belgische economie is in het vierde kwartaal uitgekomen op 0,4 procent, zo blijkt uit de flashraming van de Nationale Bank. Hierdoor komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) over heel 2019 uit op 1,4 procent.

Dat is iets meer dan de 1,3 procent groei die tot nu toe in de tabellen stond. In 2018 was er nog 1,5 procent groei. "De Nationale Bank bevestigt haar raming van 0,4 procent economische groei in het derde kwartaal van 2019 en voorziet een vergelijkbare ontwikkeling voor het vierde kwartaal. Dit resulteert in een economische groei in 2019 van 1,4 procent", zo staat in een persbericht.