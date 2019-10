Belgische economie groeit sneller in derde kwartaal LH

30 oktober 2019

15u13

De Belgische economie heeft het in het derde kwartaal beter gedaan dan in de eerste twee kwartalen. Volgens een eerste raming van de Nationale Bank groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent, na een nulgroei in het eerste kwartaal en 0,3 procent vooruitgang in het tweede kwartaal.

De Nationale Bank publiceerde ook meer details over het tweede kwartaal. Zo blijkt dat de toegevoegde waarde steeg in de diensten (+0,5 procent) en de bouw (+0,3 procent), maar daalde in de industrie (-0,4 procent). De binnenlandse werkgelegenheid groeide dan weer met 13.200 personen (+0,3 procent) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.