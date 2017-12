Belgische economie doet het goed, zegt Nationale Bank SPS

13u01

Bron: Belga 0 BELGA Economie De Nationale Bank heeft de groeiprognoses voor dit en de komende jaren opgetrokken. De instelling verwacht een groei van het bruto binnenlands product met 1,7 procent in 2017 en in 2018. Een half jaar geleden verwachtte de bank telkens nog +1,6 procent. Gouverneur Jan Smets wees op de heel goede jobcreatie en een heel wat betere evolutie van het begrotingstekort.

"2017 mag als een goed jaar bestempeld worden voor de Belgische economie", zei Smets bij de voorstelling van de najaarsprognoses. "De economische groei was sterker dan we voorzien hadden", aldus de centrale bankier. "We zien dat de groei meer en meer gesteund wordt door de binnenlandse dynamiek en ook dat ze rijk is aan jobs." Hij ziet ook een "zeer aanmerkelijke verbetering van het begrotingstekort in 2017".

In 2016 was er 1,5 procent groei. Voor 2019 gaat de Nationale Bank uit van 1,6 procent groei, tegenover 1,5 procent bij de voorgaande prognose. De groei blijft de komende jaren op peil en zwakt nadien wat af, dixit Smets.

De groei vertaalt zich ook in de jobcreatie. "De arbeidsmarkt was heel goed in 2017, veel beter dan verwacht. We denken dat we een nettocreatie van 69.000 jobs zullen zien." Dat cijfer zou wel afzwakken de jaren nadien, tot bijvoorbeeld +54.000 banen in 2018. Over de periode 2014-2020 ziet de Nationale Bank een groei met 309.000 banen. Daarvan kwamen er bijna 190.000 bij in de periode tot nu (2014-2017). Het gaat om het aantal banen uitgedrukt in aantal personen.

Voorts verwacht de Nationale bank een begrotingstekort dit jaar van 1,2 procent. Tot nu toe ging de bank uit van 2 procent tekort.