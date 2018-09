Belgische CEO van Henkel wordt voorzitter van de Duitse chemiesector HR

Bron: Belga 0 Economie Hans Van Bylen wordt de nieuwe voorzitter van de koepelorganisatie van de Duitse chemiesector. Het Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertegenwoordigt 1.700 Duitse chemiebedrijven, met een gezamenlijke omzet van 195 miljard euro en samen ongeveer 453.000 medewerkers.

De Belg die al twee jaar CEO is bij Henkel, volgt er Kurt Bock op. De algemene vergadering van VCI wees Van Bylen in Ludwigshafen aan als de nieuwe voorzitter. Sinds de herfst van 2016 was hij er reeds vicevoorzitter. Zijn termijn van 2 jaar gaat vrijdag in.

"De chemie is een industrie van de toekomst. Zonder de chemie is er geen technologische vooruitgang", zegt Van Bylen. "De belangrijkste taak van VCI is het creëren van een sterke en succesvolle toekomst voor de chemische industrie in Duitsland."

Henkel

Innovatie, digitalisering en verantwoordelijkheid zijn Van Bylens drie hoofdthema's. Hij verwijst ook naar de uitdagingen in de sector zelf, maar ook de uitdagingen vanuit het milieu en het beleid. De globale competitiviteit van de sector versterken, wordt een van de prioriteiten.

Hans van Bylen is sinds mei 2016 de baas van Henkel, dat bekend is van consumentenmerken als Persil, Schwarzkopf, Pritt en Pattex.