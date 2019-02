Belgische CEO van gsm-operator “in handboeien” Oeganda uitgezet TT

15 februari 2019

07u33

Bron: Belga 0 Economie De Belgische CEO van de Oegandese afdeling van gsm-operator MTN, Wim Van Helleputte, is gisteren het land uitgezet. Dat melden Oegandese media en het wordt bevestigd door MTN Uganda. "

MTN werd niet ingelicht over de reden van de deportatie, en werkt hard om de precieze redenen voor de deportatie te achterhalen", schrijft de operator op zijn Facebook-pagina. MTN is zo goed als enkel actief in Afrikaanse landen.

"We zijn natuurlijk bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben contact genomen met de autoriteiten om dit na te gaan zodat we dit probleem kunnen oplossen. MTN Uganda is volledig geëngageerd om de wetten van het land te respecteren en binnen die wetten te opereren", luidt het nog.

Volgens de Oegandese nieuwssite ChimpReports werd Van Helleputte in handboeien geëscorteerd naar de internationale luchthaven van Entebbe.

Verschillende Oegandese nieuwssites melden dat de voorbije weken verschillende andere MTN-toplui Oeganda moesten verlaten.

Gordian Kyomukama is intussen aangeduid als waarnemend CEO.