Belgische CEO's starten jong en zijn hoogopgeleid

09 januari 2020

Bron: Belga 0 Economie Belgische CEO's starten relatief jong, zijn hoogopgeleid en staan langer aan het roer van hun bedrijf dan hun buitenlandse collega's. Dat blijkt uit een studie van headhuntersfirma Heidrick & Struggles.

Sinds 2011 publiceert Heidrick & Struggles jaarlijks een studie naar CEO's. Dit jaar bevat die voor het eerst ook een analyse van de algemeen directeurs van de Bel-20-bedrijven. Wat blijkt? De 21 CEO's van de bedrijven (vastgoedgroep WDP telt twee topmannen) zijn door de band genomen jonger van start gegaan, hoger opgeleid en staan langer aan het roer van hun bedrijf dan hun buitenlandse collega's. Er werden ook 885 CEO's van bedrijven uit beursindexen van vijftien andere landen onder de loep genomen.

Zo werd meer dan een derde (38 procent) van de Bel-20-CEO's aangesteld voor ze 45 jaar waren. België komt daarmee op de tweede plaats na Noorwegen (44 procent). Dat heeft ook een effect op de gemiddelde benoemingsleeftijd in België (47 jaar), die ruim twee en een half jaar lager ligt dan het internationale gemiddelde (49,6 jaar).

Lang aan de slag

Uit de studie komt ook naar voren dat Belgische CEO's het langst vasthouden aan hun mandaat. Gemiddeld staan algemeen directeurs van Bel-20-bedrijven negen jaar aan het roer. Het internationale gemiddelde ligt op zes jaar. In landen als China, Denemarken, Zweden en Zwitserland gaat het gemiddeld om slechts vier jaar. De gemiddelde leeftijd van de Belgische CEO's (55 jaar) ligt daarmee rond het internationaal gemiddelde (56 jaar).

Voorts blijkt ook dat België het land is met het hoogste opleidingsniveau onder de CEO's. Volgens Heidrick & Struggles behaalde 86 procent van hen een diploma hoger onderwijs, tegenover gemiddeld slechts 58 procent. "Het halen van een MBA (Master of Business Administration; nvdr) blijkt in mindere mate een vereiste: slechts 33 procent van de Belgische CEO's volgde een dergelijk programma. Over de gehele steekproef behaalde slechts 25 procent een MBA", luidt het.