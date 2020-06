Belgische bakkerijketen vindt jobs voor Argentijns personeel dat thuiszit vanwege corona RL

12 juni 2020

02u28

Bron: La Nación 0 Economie Terwijl we in ons land weer welkom zijn bij de horeca, moeten de inwoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires voorlopig nog binnen blijven. Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien, waarvan het Argentijnse personeel al drie maanden thuiszit vanwege de lockdown, leent haar medewerkers tijdelijk uit aan de grootste webwinkel van Latijns-Amerika.

De werknemers gaan aan de slag bij Mercado Libre, een webshop en verkoopplatform met meer dan 175 miljoen gebruikers. Vanwege de coronacrisis stijgen de online verkopen, waardoor men in de warenhuizen van de webshop talloze handen tekort komt. De webwinkel zoekt zeker nog 2.200 nieuwe medewerkers dit jaar, waarvan er 100 overkomen van Le Pain Quotidien (LPQ).

“70 procent van onze 300 medewerkers zit momenteel thuis”, zegt Federico Lantaron, CEO van de Argentijnse tak van LPQ. Voor hen werd sinds de lockdown eind maart tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Dat betekent dat ze 75 procent van het loon doorbetaald krijgen. Het betreft vooral het bedienend personeel, want de online verkoop van de bakkerij loopt nog wel door. “Maar dat is maar 20 procent van onze omzet”, vervolgt Lantaron.

Catering

Het akkoord tussen de twee bedrijven kwam tot stand dankzij een eerdere samenwerking. De catering van het hoofdkantoor van Mercado Libre in Buenos Aires wordt namelijk verzorgd door de bakkerijketen. “Van dit soort allianties moet je het hebben in deze tijd", aldus Sebastián Fernández Silva, die verantwoordelijk is voor personeelszaken bij Mercado Libre.

De medewerkers van Le Pain mogen tot het einde van het jaar voor de webwinkel werken en krijgen daar hetzelfde betaald als 'gewone’ werknemers van Mercado Libre. Om de overstap te stimuleren krijgt al het uitgeleende personeel van LPQ een terugkeergarantie bij de bakkerijketen.

Het is nog wel de vraag wanneer de bakkerij weer klanten mag ontvangen. De horeca in Buenos Aires, waar de meeste vestigingen van het bedrijf te vinden zijn, blijft nog zeker tot 28 juni gesloten. Zolang het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad blijft stijgen, is het onwaarschijnlijk dat de lockdown wordt versoepeld.

Coronacijfers

In Argentinië werden tot donderdag 27.373 besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld. In totaal overleden 765 inwoners van het Zuid-Amerikaanse land als gevolg van het longvirus. Meer dan 90 procent van de nieuwe besmettingen wordt gemeld in hoofdstad Buenos Aires en de gelijknamige provincie, waar ongeveer 20 miljoen mensen wonen.

Lees ook:

De trainerscarrière van Diego Maradona (59): even onnavolgbaar als dribbels in zijn beste jaren (+)

Van droomparcours naar hobbelige weg: Le Pain Quotidien krijgt klappen in VK en VS

Argentinië is voor de 9e keer failliet, maar onderhandelingen met schuldeisers worden voortgezet

Le Pain Quotidien gered, maar alleen in België en Frankrijk (+)