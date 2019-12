Belgische advocate schuldig aan verduistering van 55 miljoen euro aan AB Inbev-aandelen jv

09 december 2019

23u05

Bron: Reuters 1 Economie Een Zwitserse rechtbank heeft een Belgische advocate schuldig bevonden aan het verduisteren van aandelen van de familie Spoelberch voor een waarde van - vandaag - bijna 55 miljoen euro.

De 57-jarige vrouw werd veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk en met aftrek van de tijd dat ze al vastzat. Ze zal niet meer naar de gevangenis moeten in Zwitserland. De advocate ontkende de feiten. Haar straf is veel lager dan de vier jaren cel die de procureur had gevorderd. De rechtbank beval ook de inbeslagname van tientallen miljoenen op allerhande rekeningen.

De vrouw mag van het Zwitserse gerecht niet bij naam worden genoemd. “Het was bijna de perfecte misdaad”, zei advocaat Vincent Jeanneret. “Maar uiteindelijk maakte ze fouten.” Hij had het over een ‘Catch Me If You Can’-scenario, in een verwijzing naar de bekende Hollywoodfilm.

De advocate werd in 2016 ook al veroordeeld in Luxemburg voor poging tot fraude in verband met het testament Amicie de Spoelberch, weduwe van Luka Bailo en erfgename van AB Inbev. Ze kreeg toen 24 maanden cel, waarvan 15 met uitstel. De familie Spoelberch is een van de rijkste van België en een belangrijke aandeelhouder van de biergigant. Ze zat haar gevangenisstraf in Luxemburg niet uit. Het land heeft al om haar uitlevering gevraagd.

Het waren de twee geadopteerde zoons van burggravin Amicie de Spoelberch, de broers Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, die een klacht hadden ingediend tegen de advocate.