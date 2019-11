Belgische aardappelfederatie wil Chinezen frietjes leren eten SVM

19 november 2019

China is nu al de grootste producent van aardappelen, goed voor meer dan een kwart van de wereldproductie. Maar qua consumptie hinkt het land ver achterop. Door te focussen op de friet sluit men aan bij de Chinese eetcultuur van 'street food', klinkt het op de economische missie in Peking. Twee Belgische ondernemers zijn bovendien van plan om een eerste Belgische frituur te openen in China.

De Chinese overheid focust zelf ook steeds meer op de aardappel. De teelt ervan is immers veel duurzamer dan rijst of tarwe (voor noedels): er is minder water nodig en minder ruimtebeslag. Voor België ligt hier een kans om de kennis en innovatie die we hebben opgebouwd rond aardappelteelt met de Chinezen te delen, merkt Romain Cools van Belgapom op. Onder meer het Vlaams instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) is bezig met 'remote sensing'-technologie, waarbij de oogst en weersomstandigheden met satellieten of drones worden gevolgd.

En ook op het vlak van export biedt de toenemende focus van China op aardappelen kansen. België is de grootste exporteur van diepvriesfrieten ter wereld. Maar de export naar China blijft tot nu toe erg bescheiden, met zo'n 25.000 à 30.000 ton per jaar. Belgapom start in 2020 een twee jaar durende promotiecampagne voor de Belgische friet, opgehangen rond ‘James Bint’ (naar analogie met Bond; nvdr). Volgend jaar vindt in Kortrijk de tweejaarlijkse Interpom-conferentie plaats -de grootste indoorbeurs rond de waardeketen van de aardappel- en daar zal voor het eerst een Chinese delegatie uitgenodigd worden.

In de marge van de missie raakte bekend dat twee Belgische ondernemers van plan zijn om een eerste Belgische frituur te openen in China. Die komt in de stad Guangzhou, onder de noemer ‘Lucky Belgian Fries’. "Hopelijk wordt het een succes, want het is niet makkelijk om de juiste producten te vinden", legt Cools uit. Zo mag er geen ossenwit worden ingevoerd en moeten de Belgen ook op zoek naar een geschikte aardappelvariëteit. Enkele jaren geleden probeerde een andere Belg ook al onze nationale trots in China te slijten, toen in Shanghai. Maar dat werd geen succes.