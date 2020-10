Belgisch textielbedrijf komt met slim zeil tegen ladingdiefstal: “Wie er een gat in maakt, laat het alarm afgaan”

De West-Vlaamse textielproducent Sioen weeft al jaren staaldraad in zeildoeken voor vrachtwagens, waardoor het veel meer moeite kost om ze open te snijden. Maar nu komt de beursgenoteerde multinational met een nieuwe uitvinding die vrachtwagenladingen nog beter beveiligt. Aan de Detector - een zeildoek met twee lagen van textiel en staaldraad - is anderhalf jaar gewerkt en het systeem viel donderdag meteen in de prijzen op de Telematik Awards voor nieuwe technologie in Duitsland.

Het vernuftige is dat er een alarm afgaat wanneer een dief het mes in het zeildoek zet. “We hebben de staaldraad in de twee lagen uitgerust met een plus- en een minpool. Wanneer de twee draden met elkaar in contact komen - en dat gebeurt wanneer je er een gat in maakt - dan gaat het alarm af bij de chauffeur, bij het transportbedrijf en via een sirene op de trailer”, zegt Frederik Vroman, commercieel verantwoordelijke bij Sioen. “Het aantal ladingdiefstallen neemt toe en we horen van klanten dat dieven tegenwoordig eerst een gaatje boren om met een kleine camera te kijken wat er in de aanhanger zit. Lijkt dat de moeite, dan snijden ze zich een weg naar binnen. Vooral op vraag van de farma- en de cosmeticasector werken we aan oplossingen die dat kunnen voorkomen. De timing van onze nieuwe uitvinding zit alvast goed want de sector vreest dat het aantal diefstallen zal toenemen als de coronavaccins er zijn. Zo’n lading buit maken, kan natuurlijk heel wat opleveren. We zien ook een afzetmarkt voor bedrijven die te maken hebben met mensensmokkelaars. Want ook wanneer vluchtelingen zich een weg naar binnen banen, zal het alarm afgaan.”

We hoopten als test op een inbraak, maar dat gebeurde nog niet. Wel opvallend: in andere vrachtwagens van het bedrijf - geparkeerd naast die met het slimme zeil - waren wel ladingdiefstallen. Mogelijk zien de dieven dat het zeil anders is bevestigd en blijven ze er dan af. Frederik Vroman

Kers op de taart

Aan het nieuwe beschermzeil hangt een prijskaartje van 2.500 euro. “Dat is niet goedkoop tegenover een gewoon zeil, maar elke poging tot diefstal kost ook geld. De lading wordt dan verbeurd verklaard en de vrachtwagen moet een tijdje stil blijven staan en niet zelden nog naar de garage. Er zijn ook transportbedrijven die hun ladingen beveiligen met extra kooien en staalplaten, maar dat gaat ten koste van de opslagruimte en het weegt meer zodat de transportprijs stijgt.” Opvallend: de techniek is niet gepatenteerd. “Het is moeilijk om zo’n uitvinding te patenteren, maar we zijn beschermd, omdat Sioen één van de weinige bedrijven is in Europa met de machines om zo fijnmazig de zeilen met staaldraad te produceren. De moeilijkheid was om het geheel zo te ontwerpen dat het alarm pas afgaat wanneer er in het zeil wordt gesneden en niet bij een wat hobbeliger vervoer.” Transportfirma Soncotra testte het slimme zeil al ruim een half jaar. De kers op de taart - een verijdelde inbraakpoging - was er niet. “Wij hoopten daar ook op, maar het is er nog niet van gekomen. Al is het wel opvallend dat er in vrachtwagens van hetzelfde bedrijf - geparkeerd naast die met het slimme zeil - al wel ladingdiefstallen waren. Mogelijk zien de dieven dat het zeil op een andere manier is bevestigd en blijven ze er dan af. Maar dat is natuurlijk zoveel te beter.”